У Києві впровадять проект щодо муніципального медстрахування

Влада Києва має намір охопити пілотним проектом із впровадження муніципального медичного страхування три категорії киян: афганців, чорнобильців і породіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Олександр Попов повідомив на прес-конференції.

Він звернув увагу на те, що досі відсутнє законодавство про медичне страхування, але місто має намір розпочати реалізацію проекту умовного медичного страхування в рамках реформування медичної галузі столиці.

“У нас у планах, може, на наступну сесію Київради, є пілотний варіант, який ми пропонуємо - це поки що афганці, чорнобильці та породіллі. Це три категорії, на яких ми могли б відпрацювати модель, яка могла би мати в подальшому перспективу реалізації проекту широкомасштабного до того часу, поки не буде прийнято закон про обов’язкове медичне страхування”, - сказав Попов.

Він пояснив, що кошти з бюджету міста на медикаментозне забезпечення використовуються неефективно, оскільки не поліпшують стан надання медичної допомоги. “Умовний варіант страхової медицини - це йдеться про нашу політичну волю застрахувати умовно всіх пенсіонерів, працівників бюджетної сфери, викладачів, представників культурної сфери через механізм спрямування бюджетних коштів у компанію, яка забезпечить надання повністю безкоштовної медичної допомоги, включаючи медикаментозне забезпечення. Кошти повинні піти за киянами і під нашим контролем забезпечити якісне лікування”, - зауважив голова КМДА.