Опіковий центр у Києві добудовувати у 2013-2014 рр. не планують

17:43, 17 червня 2013
Новини регіонів
1

Його кошторис - мільйони гривень

Опіковий центр у Києві добудовувати у 2013-2014 роках не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, коментуючи плани влади міста щодо завершення тривалого будівництва ряду закладів охорони здоров’я.

“Опіковий центр найближчим часом не буде побудований. Його кошторис - декілька мільйонів гривень. Ми не зможемо його як мінімум у 2014 році збудувати. А що стосується Центру крові, то в нас є плани наступного року цей проект реалізувати. Тим більше, що він має певну конфігурацію. Є приміщення, яке треба привести до відповідного стандарту. Тому цим проектом ми точно будемо займатися”, - сказав Попов.

Як повідомяв УНІАН, у січні цього року голова КМДА відвідав довгобуд Центру крові, де реконструкція була розпочата ще у 2003 році, але у 2006 році припинена через брак коштів.

На цей рік бюджет міста передбачав 11 млн грн для цього проекту. Загалом на завершення всього проекту, з урахуванням забезпечення сучасним обладнанням, згідно з існуючим проектом, потрібно 64 млн грн. Але ця сума може зрости після внесення змін до проекту, заявляв голова КМДА.

Уже відомо, що Центр крові розміститься в корпусі загальною площею понад 6 тис кв. м.

Попов запевнив, що Центр крові зможе виробляти препарати крові на високотехнологічному рівні, причому вдвічі більше, ніж потрібно столиці. Отже 50% місто зможе продавати.

Опіковий центр почали будувати на Троєщині ще у 1987 році. Планувалося, що там також відкриють радіологічне відділення. Експерти неодноразово заявляли, що довгобуд не підлягає ремонту або реконструкції, його потрібно зносити.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter