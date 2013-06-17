Опіковий центр у Києві добудовувати у 2013-2014 рр. не планують

Опіковий центр у Києві добудовувати у 2013-2014 роках не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, коментуючи плани влади міста щодо завершення тривалого будівництва ряду закладів охорони здоров’я.

“Опіковий центр найближчим часом не буде побудований. Його кошторис - декілька мільйонів гривень. Ми не зможемо його як мінімум у 2014 році збудувати. А що стосується Центру крові, то в нас є плани наступного року цей проект реалізувати. Тим більше, що він має певну конфігурацію. Є приміщення, яке треба привести до відповідного стандарту. Тому цим проектом ми точно будемо займатися”, - сказав Попов.

Як повідомяв УНІАН, у січні цього року голова КМДА відвідав довгобуд Центру крові, де реконструкція була розпочата ще у 2003 році, але у 2006 році припинена через брак коштів.

На цей рік бюджет міста передбачав 11 млн грн для цього проекту. Загалом на завершення всього проекту, з урахуванням забезпечення сучасним обладнанням, згідно з існуючим проектом, потрібно 64 млн грн. Але ця сума може зрости після внесення змін до проекту, заявляв голова КМДА.

Уже відомо, що Центр крові розміститься в корпусі загальною площею понад 6 тис кв. м.

Попов запевнив, що Центр крові зможе виробляти препарати крові на високотехнологічному рівні, причому вдвічі більше, ніж потрібно столиці. Отже 50% місто зможе продавати.

Опіковий центр почали будувати на Троєщині ще у 1987 році. Планувалося, що там також відкриють радіологічне відділення. Експерти неодноразово заявляли, що довгобуд не підлягає ремонту або реконструкції, його потрібно зносити.