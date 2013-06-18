В Одесі протестують проти закриття дитячої лікарні

В Одесі більш як 500 чоловік зібралися біля будівлі мерії, де відбувається сесія Одеської міської ради, і протестують проти ухвалення Генерального плану розвитку Одеси і закриття медичного центру ім. Рєзника.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти Одеської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка», які беруть участь в акції, прийшли під міськраду, оскільки серед питань, винесених на сесію, зміни в статуті комунальної установи «Міська дитяча лікарня №1 імені Б.Я. Рєзника», а також – її реорганізація шляхом приєднання до комунальної установи «Міська дитяча лікарня №2».

Також серед протестувальників представники авторинку «Успіх», інвестори довгобудів, представники громадських організацій, які виступають проти прийняття Генплану Одеси.

Люди тримають різні плакати: «ГБК «Сигнал» проти знесення гаражів», «Костусєв убивця центру Рєзника» тощо. Молоді люди в масках і смугастих футболках із написом «Іскра» стукають в каструлі. У багатьох на зап`ястях зав`язана зелена стрічка.

Мер Одеси Олексій Костусєв намагався виступити перед мітингувальниками, щоб запевнити, що Генплан не буде прийнято, поки його не схвалить більшість городян, але протестувальники заглушили його мову скандуванням «Ганьба!» і свистом.