Тернопільщина: лікарка вимагала $1 тисячу за інвалідність

На Тернопільщині затримали лікаря, який вимагав у хворого 1 тис. доларів хабара за присвоєння інвалідності. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, пацієнт ще декілька років тому внаслідок отриманої травми втратив нирку. Коли ж звернувся у медико-соціальну експертну комісію для встановлення інвалідності, лікар-терапевт однієї з міжрайонних МСЕК за вплив у позитивному вирішенні питання почала вимагати 1 тис. доларів.

Як тільки гроші було передано, лікарку затримали правоохоронці.

Учора за фактом одержання неправомірної вигоди розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).