Тернопільщина: лікарка вимагала $1 тисячу за інвалідність
13:23, 18 червня 2013Новини регіонів
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Правоохоронці затримали
На Тернопільщині затримали лікаря, який вимагав у хворого 1 тис. доларів хабара за присвоєння інвалідності. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, пацієнт ще декілька років тому внаслідок отриманої травми втратив нирку. Коли ж звернувся у медико-соціальну експертну комісію для встановлення інвалідності, лікар-терапевт однієї з міжрайонних МСЕК за вплив у позитивному вирішенні питання почала вимагати 1 тис. доларів.
Як тільки гроші було передано, лікарку затримали правоохоронці.
Учора за фактом одержання неправомірної вигоди розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
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