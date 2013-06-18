Під Києвом масово продають пляжі, повідомляє газета «Вести»

Автори оголошень просять 3,5 - 6 тис. доларів за сотку, обіцяють французький пісок, сусідство із зірками і райську тишу. Незважаючи на те, що згідно із законом ближче ніж за 50 - 100 м від води будувати нічого не можна, власники запевняють: все законно, відзначає газета.

Як запевнив видання автор одного з оголошень, у Водному кодексі є лазівка. «Якщо море розлилося так, що вже підходить до вашої землі, то ви можете цю прибережну територію оформити на себе. Ось у мене така історія: у мене була оформлена земля під городи, а море взяло та й підійшло до них, так що тепер це мій пляж. Вирішив завезти піску, як у Франції, пірс встановити, елінг поставити, шезлонги, парасольки. У нас тут таких кілька чоловік. Я сам колишній чиновник, так що знаю, як треба», - сказав він.

В оголошеннях вказані адреси, наприклад, біля Київського моря в селах Ясногородка, Козаровичі. Також продають пляжі на берегах озер і в Кончі-Заспі. «А чого, у нас тут прекрасний канал, можна купатися. Пляж в оренді, так що, якщо купите, переоформите на себе оренду і теж відпочиватимете. Хоч його й не можна відгороджувати, але чужі все одно не ходять», - пообіцяв власник ділянки на греблі.

За словами юристів, продаж ділянок біля води може бути цілком законними. «Те, що називають лазівками в законодавстві, деколи може стати цілком законним. Наприклад, річка змінила русло, і те, що вчора було вашою територією, стало прибережною зоною», - сказав адвокат компанії «Ілляшев і партнери» Роман Марченко.