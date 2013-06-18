На Чернігівщині зникло сім сіл

Чернігівська обласна рада прийняла рішення про зняття з обліку семи населених пунктів як таких, де ніхто не проживає.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення депутати обласної ради схвали сьогодні під час проведення чергової сесії.

Таким чином з обліку зняті села: Ракужа, Дачне, Михайлове та Логи Хотіївської сільської ради Семенівського району, Кути Перші Семенівської міської ради Семенівського району, а також село Кирпичне Тиницької сільської ради Бахмацького району і Зоря Бучківської сільської ради Новгород-Сіверського району.

У пояснювальних записках до рішень вказано, що через віддаленість, відсутність культурно-освітніх, медичних, торговельних закладів, належного транспортного сполучення з районним центром села почали занепадати. Жителі переселилися в інші населені пункти. На початок року в знятих з обліку населених пунктах не було зареєстровано жодного жителя. Зняття сіл з обліку підтримане відповідними сільськими та районними радами.

За даними Головного управління статистики в області, станом на 1 травня регіоні проживало 1074,2 тис. мешканців, що на 1,3% менше, ніж на початок 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. Чернігівська обласна рада зняла з обліку 7 сіл, в яких ніхто не проживає: Борзенців та Сміле Вільненської сільської ради Коропського району, Степ Іваницької сільської ради Ічнянського району, Скибівщина Харитонівської сільської ради Срібнянського району, Бекарщина Ганнівської сільської ради Носівського району, Марочкине Ільмівської сільської ради і селище Лозове Моложавської сільської ради Городнянського району.

За даними ЗМІ, за останні роки з карти Чернігівщини зникло понад 50 населених пунктів.