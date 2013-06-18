На Чернігівщині в ставку потонула 9-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в області, 17 червня ввечері в с. Карильське Коропського району троє неповнолітніх дітей, залишившись без нагляду дорослих, пішли купатися на ставок. Коли одна з дівчаток почала тонути, інші діти стали кликати дорослих. На їхній крик прибіг 40-річний чоловік, який приїхав до родичів у село з райцентру. Він дістав дитину із води на берег і почав робити їй штучне дихання і непрямий масаж серця.

Також чоловік викликав швидку медичну допомогу. Дитину було доставлено до реанімаційного відділення Коропської районної лікарні. За життя дівчинки лікарі боролися сьогодні до півдня, однак врятувати її не вдалося.

За даними управління, з початку року на Чернігівщині вже потонули 32 людей, у тому числі 2 дітей.