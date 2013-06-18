Одеса: дитячий центр приєднали до лікарні №2

Одеська міська рада реорганізувала комунальну установу «Міська дитяча лікарня № 1 імені академіка Б.Я.Резніка» шляхом приєднання до комунальної установи «Міська дитяча лікарня № 2».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на сесії.

Згідно з рішенням, при цьому зберігається діючий штат амбулаторно-консультативного відділення і лікувально-діагностичних підрозділів центру ім. Рєзніка. Водночас у рішенні сказано: «Вжити заходів до припинення діяльності комунальної установи «Міська дитяча лікарня № 1 імені академіка Б.Я.Резніка», розташованого за адресою: Одеса, вул. Дворянська, 10».

Також вивільняються приміщення, розташовані біля парку ім. Тараса Шевченка.

Дитяча міська лікарня № 2 відтепер називається комунальна установа «Міська дитяча лікарня імені академіка Б.Я.Рєзніка».

Посаду головлікаря лікарні ім. Резніка ліквідовано.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Одесі понад 500 осіб зібралися біля будівлі мерії, де проходила сесія Одеської міської ради, і протестували проти ухвалення Генерального плану розвитку міста і закриття медичного центру ім. Резніка.