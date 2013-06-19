У дитячих санаторіях Криму - масові порушення

Фахівці територіального управління Держгірпромнагляду в Криму перевірили 88 закладів масового відпочинку, оздоровлення та лікування дітей, розташованих на території регіону, і виявили 723 порушення.

Як повідомила прес-служба відомства, найбільш характерні - не проводяться експертні обстеження будівель та споруд, з їх подальшою паспортизацією, щорічні (осінні та весняні) технічні огляди будівель та споруд, роботи з поточного ремонту будівель, не проводяться своєчасно ремонтні роботи з укріплення пошкоджених конструкцій будівель і споруд.

"У зв`язку з виявленням порушень, які створюють загрозу життю і здоров`ю людей, винесено 22 розпорядження про заборону (обмеження) робіт, експлуатації ділянок, виробничих об`єктів, будинків, споруд. Всього зупинено 142 об`єкта. До адміністративної відповідальності притягнуто 42 особи, 22 з яких - перші керівники закладів", - йдеться в прес-релізі.

Дві оздоровчі установи не пустили інспекторів з перевірками: центр "Алупкінський" Міністерства оборони України та дитячий оздоровчий табір імені Казакевича.

Як повідомляв УНІАН, 10-річна дівчинка загинула і 11-річна отримала травми через обвалення балкона санаторію "Юність" у Сімеїзі в Криму. Трагедія сталася ввечері 30 травня. Частина балкона звалилася з 3-го поверху, коли на нього вийшло троє дітей. Міліція проводить розслідування. Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році. "Юність" підпорядковується Міністерству охорони здоров`я України.

Після цього випадку Крим вирішив перевірити безпеку всіх дитячих санаторіїв.