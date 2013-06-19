Усі севастопольські пляжі готові до сезону

Севастопольські пляжі до сезону готові.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації з посиланням на СЕС.

«У період з 10 по 14 червня фахівцями Управління Держсанепідслужби спільно із співробітниками міського лабораторного центру Держсанепідслужби України відібрано 19 проб морської води в акваторії міста Севастополя, зокрема 9 проб з міських пляжів (пляжі, що перебувають на балансі КП «Впорядкування»). Відхилення за нормованими показниками у пробах не виявлено. Усі міські пляжі функціонують в нормальному режимі», - запевнили в СМДА.