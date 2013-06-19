Вінниччина: жінка народила і лишила немовля на кладовищі

У Липовецькому районі Вінницької області затримано 28-річну місцеву жительку, яка на території кладовища самостійно народила дівчинку, після чого поклала немовля в поліетиленовий пакет і залишила на кладовищі.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Внаслідок таких дій матері немовля загинуло.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.