У Криму в морі потонули білоруска і росіянка

У Криму в курортному місті Судак за день у Чорному морі потонули громадянки Білорусі та Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, вранці 18 червня загинула 34-річна білоруска, яка відпочивала на центральному пляжі міста, ввечері - 43-річна росіянка, яка купалася на пляжі «Алчак».

Як повідомлялося, смерть білоруски викликала десятки коментарів в Інтернеті. Фото з центрального пляжу кримського курорту розмістив 18 червня в соціальній мережі «Фейсбук» судакський блоггер Sandro Kiriak. "Посеред центрального пляжу в Судаку лежить... труп жінки. Говорять, що з десятої ранку лежить. Міліція навколо ходить, люди на пляжі плавають у морі, загоряють, дітвора бігає. Труп не відвезли... Чекають на санітарів, а їх немає", - написав він.

У свою чергу в ГУ МВС у Криму пояснили, що тіло загиблої в Судаку жінки кілька годин лежало на пляжі тому, що співробітники міліції шукали її родичів.

«До міліції надійшла інформація за фактом того, що потонула жінка на пляжі близько 10 ранку. Відразу ж виїхала група. Жінка ще подавала ознаки життя. Їй було надано першу допомогу, проведено реанімаційні заходи. Трохи пізніше прибули медики. Також намагалися врятувати людину, але безуспішно. Медики констатували смерть». Весь цей час тіло загиблої, безумовно, знаходилося тут же, на місці пригоди, - написала на своїй сторінці в "Фейсбук" начальник прес-служби ГУ МВД в АРК Ольга Кондрашова. - Далі встановлювалася її особа, розшукувалися родичі. На це також пішов час. Після завершення всіх формальностей тіло було відвезено з пляжу працівниками відповідної служби. Про чиюсь бездіяльність або недбалість у цій ситуації говорити не можна".