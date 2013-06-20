У Маріуполі контролюють радіаційний фон торієвих пісків

У Маріуполі радіологи постійно контролюють радіаційний фон торієвих, або так званих «чорних» пісків, що періодично вимиваються прибережними водами Азовського моря.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН сказав головний державний санітарний лікар Маріуполя Володимир Белицький.

«Торієві піски у нас були, є й нікуди не діваються з року в рік. Ми це питання при відкритті пляжу обов`язково опрацьовуємо, відстежуємо, проводимо виміри радіоактивності пісків», - сказав лікар. При цьому він зазначив: «Зокрема, ці виміри були проведені й цього року при відкритті пляжів. Ці піски, скажімо так, природні мешканці пляжів, їх то менше, то більше, особливо після бурь, їх то вимиває, то назад змиває в море».

Белицький відзначив, що через наявність торієвих пісків пляжі ніколи не закривалися, «є місця, де їх більше, де менше і з досвіду, коли таких пісків намивалися багато, ми давали розпорядження і комбінати комунальних підприємств виставляли таблички про те, що в цьому місці підвищено вміст торієвих пісків і не рекомендується безпосередньо на них лежати, або сидіти».

За словами лікаря, торієві піски можуть займати «буквально п`ятачок, один квадратний метр, а поряд буде білий пісок», і вони не змінюватимуть радіаційний фон на пляжі.

«Нормальний радіологічний фон вимірюють не на рівні піску, а над землею, на рівні грудної клітини. А ці торієві піски в принципі не дають підвищення фону, - пояснив Белицький, - Річ у тому, що радіоактивність цих пісків, вона має дуже локальну дію – щоб одержувати якусь дозу опромінювання, потрібно на них просто лягти голим тілом. І якесь невелике екранування у вигляді навіть будь-якої підстилки, запобігає в достатньо високому ступені дії цих пісків».

На питання про те, чи були вимиті нові ділянки таких торієвих пісків на пляжі після недавньої бурі, що пройшла в Маріуполі в минулі вихідні, головний санлікар міста повідомив, що така інформація надійшла, і буквально завтра туди будуть направлені радіологи для вивчення ситуації на місці. «Ми зустрілися з директором лабораторного центру і прийняли рішення, що буквально завтра вранці (20 червня) будуть направлені наші радіологи з приладами і проведуть необхідні виміри, щоб точно встановити, чи є проблема», - сказав Белицький. Він сказав, що «місце, де вимиваються ці піски зазвичай – це Приморський район, пляж Піщаний на вулиці Велика морська, а вулиця розташована неподалік морського порту, в якому зокрема перенавантажують і вугілля».

«Тому торієві піски можна переплутати з вугільним пилом, який іноді зносить в процесі перевантаження, і тут потрібно визначити – чи вугільний це пил, чи торієві піски, а це можна визначити лише лабораторно, замірявши радіаційний фон дозиметром», - сказав головлікар. І наголосив, що «завтра вранці туди направлять радіологів, і приблизно до 10.00 матимемо ясну картину - якщо це радіоактивні піски, а не вугільний пил, буде дано завдання комунальним підприємствам провести роботи – боронування пісків, і проблему буде знято, якщо вона є».