У Херсоні зіткнулися легковик і маршрутка: постраждали 10 осіб.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ввечері 19 червня у Херсоні на перехресті вулиць внаслідок зіткнення легкового автомобіля та маршрутного автобуса постраждало 10 осіб (водій автомобіля та 9 пасажирів автобуса), яких з травмами середнього та легкого ступенів важкості госпіталізовано.