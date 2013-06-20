Житомирщина: контрабандистку метадону засудили до 10 років

Суд першої інстанції виніс вирок у кримінальному провадженні, зареєстрованому та розслідуваному слідчими Управління СБУ в Житомирській області стосовно громадянки України, яка налагодила стійкий канал контрабандного постачання і збуту на території України синтетичного наркотичного засобу – метадону.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, у серпні 2012 року у міжнародному пункті пропуску «Овруч» Житомирської митниці співробітники СБУ затримали 57-річну мешканку Новограда-Волинська, яка намагалася контрабандним шляхом перемістити до України партію синтетичного наркотику. У пасажирки потягу сполученням «Санкт-Петербург–Кишинів» під час проходження митного огляду правоохоронці виявили та вилучили приховані серед особистих речей три поліетиленові згортки, у яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору.

За висновками експертизи, вилучена речовина – метадон, загальною вагою майже 1 кг. Це сильний синтетичний наркотик опійної групи, який має властивості замісника природних наркотиків, таких як героїн. Його роздрібна ціна на «чорному ринку» становить 150-200 тисяч доларів США.

Встановлено, що зловмисниця у подальшому розповсюджувала ввезене через розгалужену мережу дрібнооптових покупців на території Житомирської та суміжних з нею областей України.

Овруцький районний суд Житомирської області визнав зловмисницю винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч.2,3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.