Вперше на Прикарпатті відкрито симуляційний центр

Сьогодні на базі Івано-Франківського обласного перинатального центру за фінансової та експертної підтримки Швейцарської Конфедерації в межах впровадження українсько-швейцарської програми «Здоров’я матері та дитини» відкрився перший на Прикарпатті сучасний симуляційний тренінговий центр для навчання медичних працівників. Як передає кореспондент УНІАН участь у відкритті взяли заступник голови облдержадміністрації Ігор Зварич, директор Швейцарського бюро розвитку та співробітництва в Україні Гуідо Бельтрані, директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Роман Мельник, керівники Івано-Франківського національного медичного університету, лікарі перинатального центру.

Наголошувалося, що нині у країнах Європи навчання у симуляційних центрах є важливою складовою у професійній підготовці медичних працівників. Для України такі симуляційні тренінгові центри – це нова високотехнологічна методика навчання медперсоналу. Вона полягає в тому, щоб спеціалісти відпрацьовували практичні навички надання медичної допомоги на манекенах. Симулятори комп’ютеризовані і дозволяють програмувати потрібні сценарії поведінки у типових проблемних ситуаціях, до яких мають бути готовими медики.

Довідка УНІАН. У квітні 2013 року Україно-Швейцарська Програма «Здоров’я матері та дитини» за підтримки Швейцарської Конфедерації придбала обладнання для створення симуляційних тренінгових центрів на загальну суму 400 тис. швейцарських франків (понад 3 млн. грн). Його, окрім Прикарпаття, уже встановили у Криму, Вінниці та Луцьку.