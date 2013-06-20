У дитсадку Києва - масове отруєння малюків

30 дітей, які відвідують 455-й дитсадок Дніпровського району Києва, госпіталізовані до інфекційної лікарні з ознаками харчового отруєння.

Як повідомили УНІАН в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту КМДА, перша дитина була госпіталізована в ніч на 19 червня. Наразі кількість маленьких киян, які потрапили до лікарні, зросла до 30-ти (дитсадок загалом відвідують 120 дітей).

Як зазначили, поки не підтверджено, що у малечі отруєння, оскільки симптоми отруєння та вірусного захворюванням схожі між собою. В дитсадку проходить перевірка і для вивчення ситуації створено спеціальну комісію при КМДА.

За інформацією управління освіти Дніпровської районної в Києві державної адміністрації, 19 червня, після того як стало відомо про погіршення самопочуття вихованців дитячого садочка, всі діти, які того дня прийшли в дошкільний навчальний заклад, були обстежені лікарями районної поліклініки. Педіатри рекомендували батькам при погіршенні самопочуття та виявленні нових симптомів у дітей одразу ж звертатися до лікаря.

«Наразі створена службова комісія з представників Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Департаменту охорони здоров’я та санітарно-епідеміологічної служби. Комісія перевірить факти та встановить причини поганого самопочуття дітей. За результатами перевірки винні у даній ситуації будуть покарані відповідно до чинного законодавства», - наголосила директор Департаменту освіти й науки, молоді та спорту Оксана Добровольська.

Стан дітей на сьогодні задовільний, запевняють в Департаменті.