Тернопільщина: під час пологів померло немовля

В Тернопільській області за фактом загибелі ненародженої дитини під час пологів відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, зараз проводяться слідчі дії, які мають встановити причини смерті немовляти у центральній Теребовлянській районній лікарні.

Як повідомили в прокуратурі, наразі призначено судмедекспертизу, за результатами якої будуть прийматися рішення щодо відповідальності лікарів.

У зв’язку із смертю дитини цього тижня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків працівниками медичної сфери).

За неофіційними даними, породілля просила лікарів провести кесарів розтин. Натомість лікарі ввели їй препарати, які мали стимулювати пологи без хірургічного втручання, при цьому немовля загинуло в утробі.