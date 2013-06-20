На Львівщині на дні водойми виявили понад 3 кг ртуті

На Львівщині рятувальники вилучили понад 3 кілограми ртуті з пожежної водойми, розташованої на території автотранспортного підприємства міста Миколаєва.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, 19 червня, о 10.15, до оперативно-диспетчерського центру ГУ ДСНС України у Львівській області надійшло повідомлення від головного інженера АТП міста Миколаєва по вулиці Львівське шосе, що під час планової чистки пожежного водоймища, розташованого на території підприємства, було виявлено розлиту металеву ртуть.

Рятувальники провели демеркуризацію, зібравши механічним способом 3,1 кг ртуті.

Планові чистки пожежних водоймищ проводяться щороку.