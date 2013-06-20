В Сумах іномарка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі

У Сумах легковий автомобіль-таксі зіткнувся з маршрутним таксі, внаслідок чого постраждало двоє людей, зокрема дитина.

Як передає кореспондент УНІАН, ДТП сталося сьогодні, 20 червня, близько 14:40 на вулиці Іллінській майже в центрі міста.

Зокрема, автомобіль-таксі Gelly рухався з боку центру у напрямі автовокзалу. Намагаючись повернути ліворуч в арку будинку, він виїхав на зустрічну смугу і влобову зіткнувся з маршруткою № 19, яка тільки-но від`їхала від зупинки. При цьому обидва транспортні засоби одержали значні механічні пошкодження.

Водночас, як повідомили в комунальній установі «Швидка медична допомога», в результаті зіткнення постраждали два пасажири маршрутки: чоловіка доставлено в травмпункт, а 12-річну дитину – в нейрохірургію.

Окрім того, за словами очевидців, таксист перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння і після ДТП не залишав машину до приїзду співробітників ДАІ. Наразі проводиться експертиза, яка покаже, чи був у крові водія алкоголь.