У Києві у ресторані вибухнула пляшка з сірчаною кислотою
10:06, 21 червня 2013Новини регіонів
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Жертв та потерпілих немає
У Києві в холодильнику ресторану вибухнула пляшка з сірчаною кислотою.
Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві, 20 червня о 01:53 стався вибух літрової пластикової пляшки з сірчаною кислотою в холодильнику ресторану «Біф», що розташований на 1 поверсі у п’ятиповерховій офісній будівлі на вул. Шота Руставелі, 11.
На місце події оперативно прибув спеціальний аварійно-рятувальний загін. Ліквідація проводилася з використанням експрес-лабораторії «Бджілка» та газоаналізатора «Дозор».
Для змиття сірчаної кислоти застосовувався розчин води та соди.
Жертв та постраждалих немає.
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