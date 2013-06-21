У Києві у ресторані вибухнула пляшка з сірчаною кислотою

У Києві в холодильнику ресторану вибухнула пляшка з сірчаною кислотою.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві, 20 червня о 01:53 стався вибух літрової пластикової пляшки з сірчаною кислотою в холодильнику ресторану «Біф», що розташований на 1 поверсі у п’ятиповерховій офісній будівлі на вул. Шота Руставелі, 11.

На місце події оперативно прибув спеціальний аварійно-рятувальний загін. Ліквідація проводилася з використанням експрес-лабораторії «Бджілка» та газоаналізатора «Дозор».

Для змиття сірчаної кислоти застосовувався розчин води та соди.

Жертв та постраждалих немає.