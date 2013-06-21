У Черкасах почнуть будувати перинатальний центр

У Черкасах в липні розпочнеться будівництво обласного перинатального центру. Його зведуть на базі Черкаської обласної лікарні шляхом реконструкції приміщення поліклініки, яке планують закінчити до кінця року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, будівництво обласного перинатального центру відбуватиметься в рамках Національного проекту "Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства", ініційованого Президентом України.

На будівництво та оснащення Центру буде витрачено більше 77,7 млн грн, із них 7,5 млн грн виділено з бюджету Черкаської області, ще 3,3 млн грн субвенції обласному бюджету виділила міськрада Черкас на співфінансування будівництва у Черкасах обласного перинатального центру.

У новозбудованому лікувальному центрі обладнають чотири операційних та сім пологових залів, серед яких – 6 індивідуальних. Для вагітних та породіль з інфекційними захворюваннями з’явиться індивідуальний пологовий бокс. Тут допомагатимуть зберегти здоров’я вагітним черкащанкам із найтяжчими патологіями та виходжувати передчасно народжених малят. Майбутній регіональний перинатальний центр у Черкасах розрахований, за попередніми підрахунками, на проведення 2050 пологів в рік. Центр для породіль із патологіями обладнають найсучаснішою апаратурою: тут зможуть зберегти життя недоношених малюків вагою всього півкілограма.

За словами головного позаштатного педіатра, неонатолога Департаменту охорони здоров’я Черкаської ОДА Світлани Михно, від пологового будинку перинатальний центр відрізняється тим, що діти, які в ньому народжуватимуться і потребуватимуть відповідного лікування, не будуть переводитись в інший лікувальний заклад, а матимуть змогу пройти всі етапи інтенсивного лікування та виходжування в його стінах. Саме такий безперервний процес надання медичної допомоги новонародженій дитині дасть можливість значно знизити малюкову смертність та дитячу інвалідність.

У пологових будинків Черкаської області торік народилось 12798 невомлят та 2819 за перші чотири місяці цього року. Рівень патологічних пологів у 2012 році склав 26,4% всіх пологів.

Директор Департаменту охорони здоров’я Черкаської ОДА Володимир Брожик вважає, що рівень перинатальної смертності, завдяки відкриттю обласного перинатального центру, вдасться зменшити на 30%. Сьогодні у Черкаській обласній лікарні працює відділення екстрагенітальної патології вагітних, яке надає спеціалізовану акушерсько-гінекологічну допомогу в разі виникнення ускладнень жінкам із різних районів. У цьому відділенні на 30 ліжок можуть проводити не більше 700 пологів на рік. Цієї потужності не вистачає для надання високоспеціалізованої медичної допомоги жінкам з усієї області. Відкриття власного перинатального центру дозволить Черкащині суттєво покращити демографічні та соціально-економічні показники.