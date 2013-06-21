Харківщина: на будинки-інтернати виділили 2 млн грн

На Харківщині з обласного бюджету на капітальний ремонт і придбання обладнання для будинків-інтернатів системи соціального захисту населення виділено 2 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, депутати облради на сесії в четвер внесли ще низку змін до бюджету регіону.

Так, на проведення капітального ремонту покрівлі Зміївської ЗОШ №2 з обласного бюджету виділено 460 тис. грн; для проведення капітального ремонту експозиційних залів Харківського художнього музею – 1 млн грн; для облаштування спортивних майданчиків, медичного пункту та закупівлю обладнання позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» - 500 тис. грн; на реконструкцію системи теплопостачання села Капітолівка Ізюмського району – 400 тис. грн; на придбання санітарного автотранспорту для спеціалізованих закладів охорони здоров’я – 500 тис. грн.

Також розподілена низка субвенцій обласного бюджету, зокрема: передана субвенція для проведення ремонтних робіт у Сахновщинському ДНЗ №2 – 130 тис. грн; передана субвенція місту Люботин для стабілізації роботи підприємств ЖКГ – 500 тис. грн; надана субвенція Борівському району для будівництва ФОК на території Борівської гімназії №1 – 1 млн грн; передані субвенції бюджетам Зачепилівського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського, Чугуївського районів на ремонт та реконструкцію приміщень для відкриття дошкільних навчальних закладів – 3 млн грн.

Облрада також виділила кошти на реалізацію Програми забезпечення судово-правової реформи та діяльності суддів Харківської області на 2011-2013 роки – 500 тис. грн, на виконання заходів Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2011-2013 роки – 96 тис. грн та на виконання заходів Програми розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області на 2011-2013 рр. (для придбання пожежних рукавів та апаратів захисту органів дихання) – 150 тис. грн.

Зміни до обласного бюджету також стосувались перерозподілу асигнувань у межах раніше затвердженого обсягу.