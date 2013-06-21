Після масового отруєння дітей у Києві перевіряють усі дитсадки

У всіх дитячих садках Києва почалися перевірки у зв`язку з отруєнням дітей у дитсадку №455 Дніпровського району.

Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на директора департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Оксану Добровольську.

«Я не допущу повторення подібної ситуації – вже почалися перевірки у всіх дитсадках столиці», – зазначила вона.

Начальник департаменту також запевнила, що винних чекає покарання. «Винні будуть жорстко покарані, аж до звільнення. Створено спецкомісію. Перевіряти будуть усе: від наявності у працівників закладу медкнижок до аналізу продукції. За якість продуктів, якими годують дітей, відповідає директор садка», – підкреслила Добровольська.

За інформацією видання, кількість отруєних досягла 36 осіб, з них – 34 дитини і двоє вихователів. Вони були госпіталізовані з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

«Малюки почали надходити ввечері 19 червня. Основні скарги – блювота, пронос, висока (до 40 градусів) температура. Стан оцінюємо як середнього ступеня тяжкості. Сказати, з чим пов`язана інфекція, поки важко, але ми підозрюємо прояв кишкової інфекції, точний діагноз встановимо, отримавши бактеріологічний аналіз», – розповіла головний лікар дитячої лікарні №2 Ольга Дзюба. «Результати проб будуть на днях», – повідомили журналістам у санепідстанції Дніпровського району.

Двох дітей до вечора вчорашнього дня виписали, інші залишилися в лікарні. Частина з них лежить під крапельницями, частина отримує антибіотики і рясне пиття. Діти лежать у палатах разом з батьками. Останні скаржаться: в інфекційному корпусі немає гарячої води. «Принесла тазик і кип`ятильник, адже дитину весь час треба мити», – каже мати одного з отруєних дітей.

Дитячий садок на вулиці Празькій, 31-А закрито на карантин, в ньому проводять дезінфекцію. Двері не відчиняють навіть батькам постраждалих дітей. Одна з матерів наполегливо дзвонить у домофон, сподіваючись поговорити з директором: «Увечері у вівторок давали молочну кашку і апельсин, і це в таку-то спеку! Я в батьківському комітеті, ми вирішили писати заяву в прокуратуру».

Міська прокуратура, у свою чергу, вже відкрила кримінальне провадження.

Варто відзначити, що останнє подібне отруєння в місті було зафіксовано в 2004 році. Тоді продуктами харчування від молочної кухні №1 отруїлися 116 дітей, заклад досі не працює.