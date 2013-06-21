У Києві на обслуговування бюветів виділено майже 4 млн грн

В Києві на обслуговування 172 бюветних комплексів в цьому році виділено 3 млн 990 тис 300 грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПАТ «АК «Київводоканал», така ціна договору з технічного обслуговування бюветів на 2013 рік, укладеного між підприємством та Спеціалізованим водогосподарським комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради «Київводфонд», яке виступає балансоутримувачем бюветів.

Як зазначається, договір підпсиано 14 червня 2013 року.

Згідно з документом Київводоканал буде надавати послуги з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів (крім водоочисного обладнання) 172 бюветних комплексів, у тому числі: Голосіївський район – 14 комплексів, Дарницький район – 22, Дніпровський район – 23, Деснянський район – 26, Оболонський район – 17, Печерський район – 6, Подільський район – 16, Святошинський район – 21, Солом’янський район – 12, Шевченківський район – 15.

Станом на 18 червня загальний розмір боргу перед «Київводоканалом» за технічне обслуговування бюветів з боку районних адміністрацій Києва, СВ КП Київводфонд» та КП «Плесо» складає майже 4,5 млн грн, у тому числі: 1 млн 878 тис. грн з боку районних адміністрацій міста, 7 тис. грн за 2012 рік з боку КП «Плесо» та понад 2,5 млн грн за 2012 рік з боку СВ КП «Київводфонд».

У середньому на технічне обслуговування одного бюветного комплексу ПАТ «АК «Київводоканал» витрачає близько 3 тис грн в місяць.

За умовами договору, виконавець не несе відповідальності за якість вихідної води на бюветних комплексах, крім випадків, якщо погіршення води сталося з його вини. Однак до переліку робіт, які згідно із договором виконує Київводоканал, також входить здійснення періодичного контролю безпечності та якості питної води з бюветів, відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

З переліком бюветів, які згідно з договором обслуговуються “Київводоканалом”, можна ознайомитись на сайті Товариства у розділі “Споживачам”.

*** Листом від 31.01.2012 № 1-56 СВКП «Київводфонд» повідомило, що приймає на себе зобов’язання щодо здійснення оплати робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту бюветних комплексів починаючи з січня 2012 року. Впродовж 2010-2011 років балансоутримувачем бюветних комплексів Києва виступало КП «Київкомунсервіс».

До 2010 року усі бюветні комплекси перебували на балансі комунальних служб відповідних районів Києва, з якими ПАТ «АК Київводоканал» укладало угоди на технічне обслуговування бюветів.