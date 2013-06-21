У столиці не будуть звільняти медиків та закривати лікарні

Директор Департаменту охорони здоров’я Віталій Мохорєв запевняє, що реорганізація столичної медицини не супроводжуватиметься звільненнями працівників галузі та закриттям закладів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це Мохорєв заявив під час чергової зустрічі з лікарями первинної ланки.

«Непоодинокі випадки, коли кияни саме від лікарів отримують неправдиву інформацію про закриття поліклінік, звільнення професіоналів та скорочення штатів. Вкотре наголошую – жоден заклад охорони здоров’я не буде закритий, а жоден медичний працівник не буде звільнений», – зазначив Мохорєв.

Він закликав киян, які отримують інформацію про нібито закриття медзакладів, або звільнення медпрацівників, звертатися на гарячу лінію Департаменту. “Я братиму на особистий контроль такі звернення та розбиратимуся в причинах появи цих чуток», – запевнив керівник профільного Департаменту.

За його словами, сьогодні серед частини лікарів існують побоювання, що зміни в галузі охорони здоров’я відбуваються для них не на краще, а також спостерігається певне небажання навчатися новому, підвищувати професійний рівень, щоб відповідати вимогам якості надання медичних послуг. На жаль, часто такі вагання медпрацівників трансформуються в абсолютне неприйняття реформ самими медиками та, як наслідок, їхніми пацієнтами.

Також він зауважив, що питання недостатньої поінформованості лікарів та пацієнтів у Департаменті охорони здоров’я вирішуватиметься системно. Наразі розроблено чіткий план громадських обговорень практичних кроків реформування в кожному районі. За окремим графіком проводяться зустрічі-навчання з керівниками медзакладів. Також для терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів організовані виїзні практичні навчальні зустрічі з колегами, які працюють в амбулаторіях пілотних Дарницькому та Дніпровському районів.

Як повідомляють у профільному Департаменті, досвід упровадження медичної реформи в пілотних районах показав, що зарплата сімейних лікарів в умовах реорганізації первинної ланки зростає майже вдвічі (від 3797 до 5621 грн.), а зарплати середнього медперсоналу збільшились з 3031 грн. до 5245 грн. Очікується, що зарплати лікарів, наприклад, Деснянського та Святошинського району зростуть з 2810-3188 грн. до 5200 грн., або на 85%. Середній медперсонал отримуватиме заробітну плату більшу на 84,3%, тобто не менше 4200 грн. Для стимулювання працівників первинної ланки у бюджеті Києва на 2013 рік передбачено 100,9 мільйонів гривень. Кошти призначені для виплати надбавок за обсяг та якість.