Землетрус у Кривому Розі: жертв та руйнувань немає

Вночі 24 червня, в 0 год. 16 хв., у Кривому Розі (Дніпропетровська область) зафіксовані підземні поштовхи силою 4 бали за шкалою Ріхтера.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Центру пропаганди Головного Управління держслужби МНС у Дніпропетровській області Дмитро Удовиченко.

За його словами, першими про підземні поштовхи телефоном повідомили аварійні служби міста жителі Довгінцевського району Кривого Рогу.

За словами Удовиченка, підземні поштовхи підтверджені відділом сейсмології Інституту геофізики НАН України та Космічним агентством України.

Наразі жертв та руйнування будівель і комунікацій немає. У Кривому Розі створено оперативний штаб з виявлення наслідків землетрусу.

За інформацією свідків поштовхів у Довгінцевському районі, вони відчули один сильний поштовх. Люди, які перебували в цей час на роботі в нічну зміну, зазначають, що їх сильно гойднуло в бік.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за інформацією найближчих сейсмічних служб: відділу сейсмології інституту геофізики Академії наук України (м. Сімферополь, АР Крим) та Державного космічного агентства Головного центру спеціального контролю (смт Городок, Київська область) зафіксовано сейсмічну активність силою від 4 до 5 балів за шкалою «Ріхтера».

Землетрус не перевищив фонової сейсмічності міста.

Підрозділами ДСНС України проведено об’їзд міста. Не зафіксовано створення потенційної загрози об’єктам економіки та життєдіяльності або їх функціонуванню.

Головним управлінням ДСНС у Дніпропетровській області спільно із інститутом геофізики Академії наук України та Державним космічним агентством Головного центру спеціального контролю встановлюється точна інформація щодо глибини поштовху та епіцентру сейсмічної активності.

За попередніми висновками фахівців, життю та здоров’ю громадян нічого не загрожує.