На Рівненщині 13-річну дівчинку вбило електрострумом

23 червня в селі Городище Березнівського району Рівненської області, рятуючи корову, загинула 13-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області, внаслідок пориву лінії електропередач смертельно травмовано електрострумом місцеву 13-річну жительку.

У енергопостачальній компанії Рівненщини сьогодні цей факт коментувати відмовилися, посилаючись на те, що 24 червня є вихідним днем.

За словами керівника сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Тамари Лисенко, правоохоронцям вдалося з’ясувати, що дитина йшла вулицею села слідом за коровою. Раптом тварина наступила на обірваний дріт і впала. Дівчинка хотіла відкинути електропровід і отримала смертельний удар струмом.

Проводиться розслідування.