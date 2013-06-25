На річці перекинувся човен: загинули і дорослі, і діти

23 червня о 12.22 у Харківській області поблизу с. Есхар Зміївського району на річці Сіверський Донець біля греблі перекинувся гумовий човен з мотором, внаслідок чого загинули четверо жителів Харкова, у тому числі двоє дітей 2006 р.н.

Тіло однієї особи знайдено і піднято на поверхню, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7.00 неділі тіла трьох загиблих не знайдено. Пошукові роботи тривають, до них залучено водолазів комунальної водолазної служби.

На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Харківській області.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.