В Одесі 6-річна дівчинка впала із 7 поверху

В Одесі міліція з`ясовує обставини падіння шестирічної дитини із 7 поверху.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 24 червня близько 20.00 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що по проспекту Добровольського (Суворовський район) з балкона сьомого поверху випала неповнолітня дитина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Суворовського районного відділу міліції для встановлення причини падіння дитини. На даний момент правоохоронці з`ясували, що дівчинка перебувала на балконі зі своєю матір`ю, яка, за попередніми даними, була напідпитку. Подробиці події встановлюються.

Дитину госпіталізовано з численними забоями і закритою черепно-мозковою травмою до дитячої обласної лікарні.