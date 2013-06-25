У лікарні з отруєнням ще 29 вихованців столичного дитсадка

На сьогодні у лікарні залишаються 29 дітей, які отруїлися 18-19 червня у столичному дитсадку № 455.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Оксана Добровольська.

За її словами, стан дітей задовільний.

“Сьогодні у дитячому садочку працює відповідна слідча комісія. Коли будуть остаточні дані бактеріологічного дослідження, тоді будуть зроблені висновки щодо причини отруєння дітей. Винні в цій ситуації будуть притягнені до відповідальності згідно з чинним законодавством. Ці особи працювати у дитячому садочку не будуть”, - наголосила Добровольска.

Як сказала керівник депуртаменту КМДА, дитсадок відновить роботу після дозволу санепідемстанції. “Ми гадаємо, що це буде за 2-3 дні”, - додала вона.

За словами Добровольської, ніхто з батьків не забирав дітей з цього дитсадка.

Вона також зауважила, що дитсадок № 355 працює з 1965 року, проте капітального ремонту в цьому закладі жодного разу не проводилося.

Як повідомляв УНІАН, перша дитина, що відвідує 455-й дитсадок, була госпіталізована з ознаками отруєння у ніч на 19 червня.

Станом на 20 червня постраждали 40 вихованців дитсадка та один співробітник закладу. Дитсадок загалом відвідують 120 дітей.

Прокуратура Дніпровського району Києва внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про отруєння дітей та одного дорослого. Відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

21 червня у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що причиною спалаху гострої кишкової інфекції у дитсадку могло стати вживання дітьми вермішельної запіканки з курячим м`ясом та яйцями, яка не передбачена затвердженим двотижневим перспективним меню.