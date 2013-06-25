У Києві стане більше вакансій для сімейних лікарів

Внаслідок оптимізації штатних розписів у столичних центрах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) кількість вакансій для сімейних лікарів збільшиться.

Про це розповів журналістам член секції «Здоровий Київ» Громадянського форуму Києва Олег Косих.

Нагадаємо, Департамент охорони здоров`я КМДА у рамках медичної реформи, ініційованої президентом, запропонував столичним медустановам перепрофілювати вакантні ставки вузьких фахівців у ставки сімейних лікарів. Таким чином, кількість вакансій сімейних лікарів у Києві зросте. Однак дефіциту кадрів чиновники не прогнозують.

«У Києві, порівняно з іншими регіонами, лікарям створено більш комфортні умови. Один сімейний лікар тепер обслуговуватиме всього 1500 осіб замість 2000-2500, як було раніше. Плюс кожному лікарю тепер надається дві медсестри, а не одна. При цьому вводяться коефіцієнти заробітної плати залежно від якості роботи. Тобто хороший лікар на одну ставку зможе отримувати близько 5-6 тис. грн. Це визначено постановою Кабінету міністрів №209 від 2012 року», – каже Олег Косих.

Нагадаємо, у Києві реалізується пілотний проект реформування системи охорони здоров`я, спрямований на поліпшення якості медобслуговування та підвищення соціальної захищеності працівників медичної галузі. Зокрема, на виконання Соціальних ініціатив президента України за дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова розроблена і готується до затвердження програма «Місцеві стимули». Крім муніципальних доплат вона передбачає також вирішення житлової проблеми медичних працівників.

Як зазначають у Київміськдержадміністрації, реалізація проекту дозволить також вирішити завдання глави держави у сфері зайнятості населення.