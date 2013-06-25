У Житомирі виявили підпільну нарколабораторію
13:16, 25 червня 2013Новини регіонів
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Організатор счинив спробу суїциду
У Житомирі дільничний міліціонер виявив підпільну нарколабораторію, організатор якої напередодні вчинив спробу самогубства.
Як розповіла УНІАН керівник сектору громадських зв`язків УМВС України в Житомирській області Алла Ващенко, лабораторію викрили 20 червня.
Лабораторія містилася в приватному помешканні, нещодавно зданому господарями в оренду.
Сусідів турбували підозрілі відвідувачі у дворі й вони звернулися до міліції. Під час перевірки дільничний виявив в оселі облаштування на зразок лабораторії з виготовлення амфетаміну.
Помешкання було все забризкане кров’ю та заставлене хімічними реактивами, прекурсорами, колбами, закидане шприцами й розбитими термометрами.
Встановлено, що сам винаймач житла — 29-річний непрацюючий чоловік — на час візиту правоохоронців перебував у реанімаційному відділенні однієї з житомирських лікарні, вчинивши напередодні,19 червня, з невідомих причин спробу самогубства. За словами медиків, чоловік потребує тривалого й спеціального лікування.
З лабораторії вилучені згортки фольги, порошкоподібна речовина, електронні ваги для вимірювання малих доз, записи з технології виготовлення наркотичних засобів, посуд, обладнання та інше.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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