У Львівській області від укусів змій постраждало двоє людей

У Львівській області за минулі вихідні від укусів змій постраждало двоє людей.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту львівської ОДА, до реанімаційного відділення Сколівської ЦРЛ госпіталізовано 45-річного жителя села Сокільники Пустомитівського району з діагнозом укус змії в гомілково-ступневий суглоб. Стан потерпілого середньої тяжкості.

Від укусу змії також постраждала 34-річна жителька села Дубина Сколівського району, яку госпіталізовано до реанімаційного відділення Сколівської ЦРЛ з діагнозом укус змії в палець ноги. Стан потерпілої середньої тяжкості.