У Львівській області від укусів змій постраждало двоє людей
13:18, 25 червня 2013Новини регіонів
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Стан - середньої тяжкості
У Львівській області за минулі вихідні від укусів змій постраждало двоє людей.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту львівської ОДА, до реанімаційного відділення Сколівської ЦРЛ госпіталізовано 45-річного жителя села Сокільники Пустомитівського району з діагнозом укус змії в гомілково-ступневий суглоб. Стан потерпілого середньої тяжкості.
Від укусу змії також постраждала 34-річна жителька села Дубина Сколівського району, яку госпіталізовано до реанімаційного відділення Сколівської ЦРЛ з діагнозом укус змії в палець ноги. Стан потерпілої середньої тяжкості.
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