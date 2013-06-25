У дітей, які отруїлися в дитсадку Києва, виявлено сальмонельоз

У дітей, які отруїлися в дошкільному навчальному закладі №455 у Дніпровському районі Києва, виявлено сальмонельоз.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на Державну санітарно-епідеміологічну службу України.

Зокрема, як нагадали в МОЗ, внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції цьому дитсадку постраждали 45 осіб, серед яких 43 вихованці та двоє співробітників закладу.

Станом на 9-ту ранку 25 червня у Київській міській дитячій клінічній лікарні №2 залишаються на лікуванні 29 дітей та у інфекційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №9 - двоє дорослих співробітників.

За результатами бактеріологічних досліджень у 18 хворих, у тому числі 16 дітей, встановлено остаточний діагноз - “сальмонельоз, викликаний сальмонелою Enteritidis групи D”, підкреслюється в повідомленні.

«Етіологічним чинником захворювання під час спалаху стала сальмонела Enteritidis групи D, що підтверджують результати її виділення у хворих, у добовій пробі вермішельної запіканки з м’ясом курки та у столових курячих яйцях, які за рецептурою були включені до складу зазначеної страви», - додали в МОЗ.

Фактором передачі інфекції була вермішельна запіканка з м’ясом курки, виготовлена на харчоблоці ДНЗ №455 на обід 18 червня, яйця столові курячі категорії С1, які за рецептурою були включені до складу страви: «вермішельна запіканка з м’ясом курки». При бактеріологічному дослідженні від 20-24 червня у яйцях цієї партії встановлено сальмонелу Enteritidis групи D. Проведено необхідні заходи з локалізації та ліквідації вогнища, йдеться в повідомленні.

21 червня відділенням дезінфектології ДУ «Київський лабораторний центр» Держсанепідслужби України повторно проведено заключну дезінфекцію приміщень закладу.

Роботу ДНЗ №455 призупинено згідно з відповідною постановою начальника Деснянського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві.

Крім того, за даними міністерства, 24 червня начальником Деснянського міжрайонного управляння Держсанепідслужби України у Києві «винесено постанову №20 про заборону реалізації в дитячих закладах району яєць курячих підприємства-виробника ПрАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика», с. Садове, Баришевський район, Київської області, отриманих 29.05.2013 по накладній №508100 з посвідченням про якість від 27.05.2013 №383 та ветеринарною довідкою В від 29.05.2013 № 5479363 категорія С1, від ПП «Ніка-1».

Також було відібрано шість проб яєць столових курячих у інших ДНЗ Дніпровського району. Дослідження тривають, зазначається в повідомленні.