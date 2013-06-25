У Скадовську на пляжі знайшли трупи чоловіка і дитини
15:49, 25 червня 2013Новини регіонів
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Ведеться слідство
23 червня в Скадовську Херсонської області о 15:07 на міському пляжі у воді відпочивальниками було виявлено два трупи.
Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС у Херсонській області, загиблі — 25-річний житель міста Білозерськ Донецької області і його 11-річний племінник, житель села Приморське Скадовського району.
Причина смерті встановлюється.
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