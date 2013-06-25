Тернопільщина: посадовці нажилися на ремонті лікарні

На Тернопільщині викрили посадовців будівельного підприємства, які, підробивши документи, незаконно отримали 70 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи одного з товариств при проведенні ремонту приміщень Тернопільського районного територіального медичного об’єднання внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів виконаних робіт.

Підробивши документи, посадовці незаконно отримали кошти медичного закладу на загальну суму понад 70 тис. грн.

За даним фактом наприкінці минулого тижня розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями службовою особою з метою одержання неправомірної вигоди та службове підроблення).