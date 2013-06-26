У Кременчуці 22-річний хлопець погрожував підірвати будинок

У Кременчуці Полтавської області 22-річний місцевий житель пошкодив газовий стояк у квартирі і загрожував підірвати будинок. Через загрозу вибуху побутового газу рятувальники евакуювали 40 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління ДСНС, 25 червня о 18:51 до державної пожежно-рятувальної частини № 22 Кременчука надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир 9-поверхового житлового будинку по вулиці Лейтенанта Дніпрова закрився 22-річний громадянин і погрожує підірвати будинок.

Виявилось, що людина після домашньої сварки пошкодила газовий стояк у квартирі, внаслідок чого квартира і під`їзд будинку почали заповнюватися газом.

Для забезпечення безпеки населення рятувальниками було проведено евакуацію 40 жителів будинку.

Чоловік у квартиру до себе не впускав. Тоді представники газової служби відключили газове постачання будинку і зробили заміри концентрації газу. Виявилось, що вони наближені до вибухонебезпечного рівня.

Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження потрапили через сусідній балкон у квартиру чоловіка, відкрили вхідні двері і провітрили приміщення. Господаря відправили до районного відділу міліції для встановлення обставин події.