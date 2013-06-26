У Вінниці з 5-го поверху випала 2-річна дівчинка і лишилась жива

У Вінниці з п’ятого поверху житлового будинку випала дворічна дівчинка і залишилась жива.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС у Вінницькій області.

25 червня о 21:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 надійшло повідомлення про те, що у Вінниці на вул. Космонавтів, випала з вікна п’ятого поверху дитина, 2011 року народження. На місце події була викликана карета швидкої медичної допомоги, якою дівчинку було доставлено в обласну дитячу лікарню.

Потерпілу госпіталізували у реанімаційне відділення з попереднім діагнозом «перелом стегна, правий пневмоторакс, закрита черепно-мозкова травма з забоєм головного мозку».

На даний момент стан дитини стабільно важкий.