У Харкові в кущах поблизу багатоповерхівки знайшли немовля

У Фрунзенському районі Харкова в кущах поблизу багатоповерхового житлового будинку знайшли немовля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Фрунзенського району Харкова Олега Гладкіх, дитину знайшли перехожі вчора, 25 червня, близько 21.00.

Хлопчика, якому приблизно 4 дні, госпіталізовано до перинатального центру. За даними первинного медогляду, життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці матір’ю новонародженої дитини).

Прокуратура району процесуально керує розслідуванням. Проводяться заходи із розшуку та встановлення батьків немовляти.