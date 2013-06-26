У Харкові в кущах поблизу багатоповерхівки знайшли немовля
12:19, 26 червня 2013Новини регіонів
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Міліція шукає батьків
У Фрунзенському районі Харкова в кущах поблизу багатоповерхового житлового будинку знайшли немовля.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Фрунзенського району Харкова Олега Гладкіх, дитину знайшли перехожі вчора, 25 червня, близько 21.00.
Хлопчика, якому приблизно 4 дні, госпіталізовано до перинатального центру. За даними первинного медогляду, життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці матір’ю новонародженої дитини).
Прокуратура району процесуально керує розслідуванням. Проводяться заходи із розшуку та встановлення батьків немовляти.
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