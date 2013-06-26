У лікарні ще один малюк, який отруївся у дитсадку Миколаєва

У Миколаєві ще одна дитина госпіталізована з гострою кишковою інфекцією до обласної дитячої інфекційної лікарні, куди в період з 22 по 24 червня було доставлено 5 вихованців дитячого садка № 104 Корабельного району.

Про це УНІАН повідомили у Державній санітарно-епідеміологічній службі України в Миколаївській області.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби управління охорони здоров`я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Багрянцев, "діти йдуть на одужання. Стан здоров`я оцінюється як задовільний, чекаємо результатів лабораторних досліджень".

Фахівці Держсанепідслужби обстежили 50 чоловік і провели 52 бактеріологічних дослідження на патогенну флору об`єктів навколишнього середовища, а також провели завершальну дезинфекцію в дитячій установі і за місцем проживання хворих.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві період з 22 по 24 червня до обласної дитячої інфекційної лікарні з підозрою на гастроентероколіт госпіталізовано п`ятеро дітей, 2008-2010 років народження.

Діти з симптомами гастроентероколіту доставлені до лікарні з дошкільного закладу Корабельного району Миколаєва.