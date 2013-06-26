Прокуратура вимагає ліквідувати сімейний дитбудинок в Мелітополі

Мелітопольська міжрайонна прокуратура заявила до суду позов про розірвання угоди про організацію дитячого будинку сімейного типу в м. Мелітополь, яка була укладена між батьками-вихователями та виконкомом міської ради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

В повідомлені зазначається, що перевірка прокуратури встановила, що батьки-вихователі постійно порушують права і законні вимоги своїх неповнолітніх вихованців.

“Зокрема, діти не отримують відповідної медичної допомоги, не відвідують навчальні заклади, не перебувають на житловому обліку і не отримують вчасно паспорти тощо. Як наслідок, троє вихованців сімейного дитбудинку засуджені за скоєння злочинів, прийомна матір також неодноразово притягалася до адміністративної відповідальності”, - поінформували в прокуратурі.

В повідомленні також зазначається, що наразі на вихованні в сімейному дитбудинку залишаються п’ятеро неповнолітніх.