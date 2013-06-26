У центрі Львова провалилася проїжджа частина дороги

У центрі Львова, на перехресті вулиць Городоцька - Хотинська – Коротка через руйнування каналізаційного колектора, збудованого за часів Австро-Угорщини на початку 19 ст., провалилася проїжджа частина дороги.

Як повідомила УНІАН прес-секретар „Львівводоканалу” Уляна Горбата, провал колектора стався 25 червня.

За її словами, під час обстеження фахівці «Львівводоканалу» з’ясували, що під дорогою зруйнувався столітній каналізаційний колектор - стічні води вимили 15 м3 грунту, що спричинило провал розміром 4 на 4 м, глибиною до 3 м.

«Аварія трапилася на колекторі, що транспортує стоки з вулиць Хотинська, Коротка і під’єднаний до головного каналізаційного колектора на вулиці Городоцькій. Для заміни зруйнованого колектора нам доведеться влаштувати каналізаційний колодязь на глибині 8 м. На цій ділянці велика глибина залягання колекторів - від 8 до 12 м, це, звичайно, ускладнює роботу. Наразі проводимо підготовчі роботи, завозимо матеріали. Ремонтні роботи розпочнемо щойно отримаємо дозвіл на перекриття руху транспорту», - зазначив начальник відділу каналізаційного господарства Володимир Васильченко.

Зараз місце провалу огороджене, виставлено попереджувальні знаки.