В Сумах з четвертого поверху випала 11-місячна дівчинка
16:21, 26 червня 2013Новини регіонів
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Лишилася живою
У Сумах сьогодні, 26 червня, вранці з вікна четвертого поверху випала 11-місячна дівчинка і залишилася жива.
Як повідомили УНІАН в секторі із зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, при падінні дитина зачепилася за білизняну мотузку і впала на газон, одержавши лише численні забиття.
Повідомлення про подію надійшло в міліцію о 5:30 від сусідів. 20-річна мама дівчинки в цей час спала. За попередніми даними, дитина залізла на диван, який стоїть біля вікна, потім на підвіконня і випала з відкритого вікна.
За словами сусідів, мати завжди стежила за своєю донькою.
За цим фактом міліція проводить перевірку.
Як повідомляв УНІАН, 11 травня з вікна 4-го поверху 9-поверхового житлового будинку в Сумах випала дівчинка 2010 року народження, яка в результаті падіння залишилася жива. 16 травня о першій ночі з вікна першого поверху багатоповерхового будинку з триметрової висоти випав 3-річний хлопчик, який також залишився живий.
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