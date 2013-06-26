В Сумах з четвертого поверху випала 11-місячна дівчинка

У Сумах сьогодні, 26 червня, вранці з вікна четвертого поверху випала 11-місячна дівчинка і залишилася жива.

Як повідомили УНІАН в секторі із зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, при падінні дитина зачепилася за білизняну мотузку і впала на газон, одержавши лише численні забиття.

Повідомлення про подію надійшло в міліцію о 5:30 від сусідів. 20-річна мама дівчинки в цей час спала. За попередніми даними, дитина залізла на диван, який стоїть біля вікна, потім на підвіконня і випала з відкритого вікна.

За словами сусідів, мати завжди стежила за своєю донькою.

За цим фактом міліція проводить перевірку.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня з вікна 4-го поверху 9-поверхового житлового будинку в Сумах випала дівчинка 2010 року народження, яка в результаті падіння залишилася жива. 16 травня о першій ночі з вікна першого поверху багатоповерхового будинку з триметрової висоти випав 3-річний хлопчик, який також залишився живий.