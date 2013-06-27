В центрі Рівного на новобудові впав кран
08:54, 27 червня 2013Новини регіонів
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Стріла пошкодила капот машини
В центрі Рівного на будівельному майданчику поблизу Головпоштамту, де ведеться спорудження багатоповерхового житлового будинку, вчора, 26 червня, впав гусеничний будівельний кран.
Як передає кореспондент УНІАН, стріла крану дістала до стоянки автомобілів і пошкодила капот однієї з машин.
Наразі відомо, що стріла обірвала лінію електропередачі і без світла залишилися мешканці кількох будинків. Енергопостачання було припинене в результаті спрацювання автоматичної системи захисту.
Зараз проводяться відновлювальні роботи.
Правоохоронці з’ясовують причини падіння крану.
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