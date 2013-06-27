В центрі Рівного на новобудові впав кран

В центрі Рівного на будівельному майданчику поблизу Головпоштамту, де ведеться спорудження багатоповерхового житлового будинку, вчора, 26 червня, впав гусеничний будівельний кран.

Як передає кореспондент УНІАН, стріла крану дістала до стоянки автомобілів і пошкодила капот однієї з машин.

Наразі відомо, що стріла обірвала лінію електропередачі і без світла залишилися мешканці кількох будинків. Енергопостачання було припинене в результаті спрацювання автоматичної системи захисту.

Зараз проводяться відновлювальні роботи.

Правоохоронці з’ясовують причини падіння крану.