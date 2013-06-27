На Миколаївщині корова вбила свого господаря

У Врадіївському районі Миколаївської області 55-річний чоловік помер після нападу на нього корови.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв`язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області.

За даними міліції, постраждалий отримав травми на пасовищі.

"ЗІ слів свідків, чоловік прийшов, аби напоїти свою корову, але в якийсь момент, із невідомих причин, його домашня худоба завдала постраждалому травми", - йдеться в повідомленні міліції.

Чоловіка було госпіталізовано до Кривоозерської районної лікарні Миколаївської області з діагнозом «ушкодження внутрішніх органів», де від отриманих тілесних ушкоджень він помер.

За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.