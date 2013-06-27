На Миколаївщині корова вбила свого господаря
Прийшов, аби її напоїти
У Врадіївському районі Миколаївської області 55-річний чоловік помер після нападу на нього корови.
Про це УНІАН повідомили в секторі зв`язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області.
За даними міліції, постраждалий отримав травми на пасовищі.
"ЗІ слів свідків, чоловік прийшов, аби напоїти свою корову, але в якийсь момент, із невідомих причин, його домашня худоба завдала постраждалому травми", - йдеться в повідомленні міліції.
Чоловіка було госпіталізовано до Кривоозерської районної лікарні Миколаївської області з діагнозом «ушкодження внутрішніх органів», де від отриманих тілесних ушкоджень він помер.
За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.