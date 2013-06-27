У Вінниці мікроавтобус впав на залізничні колії

У Вінниці мікроавтобус «Мерседес-Спринтер» впав з мосту на залізничні колії, заблокувавши рух потягів.

Про це повідомляє управління ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 27 червня о 00:22 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вул. Бучми з автомобільного мосту, який над залізничним переїздом, впав автомобіль «Мерседес-Спринтер» на залізничну колію та перекрив рух потягів по одній колії сполученням Жмеринка-Вінниця, Південно-Західної залізниці.

На місце події було направлено рятувальників. Працівники УДСНС встановили, що водій автомобіля «Мерседес-Спринтер» при русі з вул. Бучми на вул. Привокзальна через автомобільний міст не впорався з керуванням. Мікроавтобус впав на одну із двох залізничних колій.

Внаслідок події водія було доставлено до Вінницької міської лікарні каретою швидкої медичної допомоги з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні травми голови та хребта».

До ліквідації події було залучено 4 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Працівники оперативно-рятувальної служби за допомогою лебідки відтягли з колії в кювет, після чого рух потягів було відновлено.