У Львові пенсіонер отримав травми від вибуху газу

У Львові внаслідок вибуху газоповітряної суміші у квартирі житлового будинку на вулиці Городоцькій, 45 тяжко травмовано 63-річного власника помешкання.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області, надзвичайна подія сталася 26 червня о 17.49 у квартирі на 3-му поверсі 4-поверхового житлового будинку на вулиці Городоцькій.

Як зазначається в повідомленні, “стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння”.

“Внаслідок події 63-річний чоловік отримав 60 відсотків термічних опіків тіла. Потерпілого каретою швидкої медичної допомоги у важкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення комунальної 8-ї міської клінічної лікарні Львова. В результаті даної події у квартирі пошкоджено вхідні двері, вибито 3 вікна з рамами на кухні та в кімнаті квартири, а також пошкоджено в різній мірі скло в 7-ми вікнах інших квартир та сходової клітки сусіднього під’їзду. Пошкоджень несучим конструкціям житлового будинку не завдано”, - зазначається в повідомленні.

Також елементами віконних конструкцій пошкоджено два легкових автомобіля, які були припарковані на вулиці.

На місці події працювали підрозділи ДСНС України у Львівській області. Залучалися 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Причини та обставини події уточнюються. Проводяться слідчі дії.