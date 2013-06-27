У Миколаєві жінку на пляжі укусила змія
16:09, 27 червня 2013Новини регіонів
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Госпіталізовано
У Миколаєві 51-річну жінку було госпіталізовано 26 червня після укусу змії на пляжі.
Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби управління охорони здоров`я Миколаївської ОДА Юрій Багрянцев.
За його даними, потерпілу доставлено в токсико-терапевтичне відділення лікарні швидкої медичної допомоги.
Жінку госпіталізовано з діагнозом «рвана рана пальця правої кисті».
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