Миколаївська міськрада перевірить харчування в дитсадках

Розширена комісія Миколаївської міської ради перевірить систему харчування в дошкільних і шкільних установах Миколаєва після захворювання 22-25 червня 6 вихованців дитсадка №104.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили депутати, сьогодні, 27 червня, під час засідання сесії міської ради.

В.о. мера Миколаєва, секретар міської ради Володимир Коренюгін повідомив, що у 6 вихованців дитсадка №104 виявлено шлунковий вірус.

"Ось офіційний висновок, який підписав Клочко, - начальник обласної санепідстанції: у дітей виявлено шлунковий вірус, тобто це не харчове отруєння, це вірус, який потрапив до дітей контактним шляхом", - повідомляв Коренюгін.

Депутатська комісія, до якої увійшли представники всіх депутатських фракцій, перевірить харчування в усіх дитячих дошкільних і шкільних установах Миколаєва.

Крім того, зараз органи прокуратури перевіряють систему харчування всіх дошкільних установ у Миколаєві.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві з гострою кишковою інфекцією до обласної дитячої інфекційної лікарні в період з 22 по 24 червня було доставлено 5 вихованців дитячого садка № 104 Корабельного району. Потім було госпіталізовано ще одну дитину.

Фахівці Держсанепідслужби обстежували 50 осіб і провели 52 бактеріологічних дослідження на патогенну флору об`єктів навколишнього середовища, а також провели завершальну дезинфекцію в дитячій установі і за місцем проживання хворих.